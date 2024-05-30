Сезон походов на лошадях открыли в селе Онуфриево округа Истра

На ферме «Кони Дуни» в селе Онуфриево городского округа Истра открыли сезон конных походов. Вокруг нее есть подходящие маршруты, которыми можно полюбоваться, прогуливаясь на лошадях.

Мало какая ферма не так далеко от Москвы может предложить интересные и разнообразные маршруты. Многочисленная застройка в большинстве случаев не позволяет в полной мере насладиться природой. Вокруг Онуфриева есть длинные маршруты на весь день, а также короткие, подходящие для начинающих всадников.

Так, например, ходят к знаменитому истринскому «Хагриду» в Огарково, к Олегу Сироте в Дубровское, по историческим местам вокруг Тростенского озера — его легенды притягивают многих туристов, но не все знают, как к нему подобраться и в какое время года. Прогуляться на лошадях можно и просто по окрестным красивым местам, например, по берегам Малой Истры. Для некоторых походов требуются определенные навыки езды, получить их можно на занятиях на конюшне. Для тренировок в непогоду есть крытый манеж.

«Мы ходим своей компанией постоянных всадников, преданных нашему клубу, смотрим маршрут. Проходим пешком, ходим по лесу, по воде смотрим, чтобы там не было опасных сучков… Распространенных маршрутов у нас 5. Но они могут между собой варьироваться. И каждый можно продлевать, уменьшать», — сказала хозяйка конюшни Дуня Сафронова.

«Кони Дуни» — настоящее фермерское хозяйство, здесь можно познакомиться не только с лошадьми, но и с гусями, курами и 300-килограммовым поросенком Винни. Здесь есть лошади «на пенсии», а также спасенные от жесткого обращения. Они не катают людей, и не все имеют лощенный внешний вид. Но благодаря ферме они получили шанс на достойную старость, а некоторые — и на новую жизнь.

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