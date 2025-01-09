Сельский вайб: депутат объяснил, почему блогеры едут в деревню вместо Бали

сегодня в 10:45

Председатель общероссийской общественной организации «Россия православная», депутат Брянской облдумы Михаил Иванов рассказал, почему у россиян стали популярны «деревенские ретриты», сообщает Life.ru .

Тренд на новый вид отдыха пользуется популярностью у российских блогеров и бизнесменов.

«Ретриты в деревне предоставляют уникальную возможность научиться навыкам, которые могут оказаться полезными в жизни: от работы в огороде до основ животноводства и переработки продукции», — отметил Иванов.

Организаторы ретритов также проводят кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд из локальных продуктов, что также является модным трендом и привлекает многих.

По мнению депутата, этот новый вид досуга способствует развитию внутреннего туризма, сохранению традиций, формирует уважение к ручному труду сельского населения, а кого-то и заставляет задуматься о переезде в деревню.