РСТ предложил создать страховой фонд для туристов

Президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский предложил ввести в России страховку от невозврата туристов из-за форс-мажоров и создать специальный гарантийный фонд, сообщает RT .

Илья Уманский выступил с инициативой ввести страховку, аналогичную уже действующей защите от невылета. По его мнению, механизм должен покрывать случаи, когда туристы не могут вернуться из-за чрезвычайных обстоятельств, в том числе конфликтов или закрытия воздушного пространства.

«Главная цель инициативы — вернуть на Родину всех туристов из России, если возникают форс-мажоры (как на Ближнем Востоке). Фонд поможет профинансировать необходимый объем вывозных рейсов», — сообщил Уманский.

В РСТ отметили, что сейчас юридическую ответственность за возврат пассажиров формально несут авиакомпании. Однако перевозчики не всегда располагают возможностями для организации вывозных рейсов в экстренных условиях. Союз предлагает создать гарантийный фонд и передать его под управление Минэкономразвития.

