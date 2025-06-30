Российские туристы второй день не могут вылететь из Москвы в Хургаду

Рейс EgyptAir из Москвы в Хургаду перенесли еще на сутки. Второй день российские туристы не могут улететь из Домодедово. При этом компания не предоставляет гостиницу и не дает никакой информации, сообщает SHOT .

Рейс должен был отправиться из Москвы в 01:15. Затем вылет обещали в 21:00, но выяснилось, что самолет снова не готов, поэтому вылет сместили еще на 24 часа. По информации издания, механик заказал для замены не то масло. Нужное прибудет в столицу только завтра днем.

По словам пассажиров, все, чем смогла помочь им компания — это талоны на питание на 700 рублей. В EgyptAir заявили, что в гостинице нет мест, люди буквально вынуждены сидеть на полу вместе с детьми. Некоторые снимают номера в отелях за свой счет.

Пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в Telegram-канале рассказал, что причина длительной задержки рейса — устранение технической неисправности самолета, а также соблюдение режима отдыха экипажа. Он напомнил, что безопасность полетов — это приоритет.

Росавиация и Минтранс контактируют с перевозчиком и компанией FUN&SUN, которая заказала рейс. Кореняко подчеркнул, что туристам предоставили питание и напитки, а также организовали размещение в гостинице.