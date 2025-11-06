Россияне заблокированы на островах Вьетнама из-за мощного тайфуна «Калмаэги»

На Вьетнам надвигается разрушительный тайфун «Калмаэги». На фоне непогоды местные власти прекратили паромное сообщение, а потому российские туристы оказались заблокированы на малых островах Нячанга в отелях, сообщает SHOT .

Часть туристов сумели самостоятельно попасть на материк еще до приближения тайфуна. Те путешественники, кому повезло меньше, сейчас не могут покинуть острова. Рестораны и бары закрыты, а на пляжах устанавливают мешки с песком. Само собой, купаться в такую погоду нельзя.

Туристы потихоньку собирают тревожный чемоданчик со всем необходимым, чтобы в случае опасности воспользоваться им. Пик тайфуна «Калмаэги» придется на ночь с 6 на 7 ноября. По данным синоптиков, скорость ветра составит более 32,6 м/с (более 117,4 км/ч). Волны могут подняться на высоту до 10 метров.

Уже сейчас туристы во Вьетнаме сообщают о сильном ветре, который сносит с ног, и ливнях. Путешественники боятся, что из-за ветра возможны обрушения высотных зданий, которые уже сейчас качаются под натиском стихии. Тайфун ощущается даже на 19-м этаже. Некоторые постройки уже пострадали — там выбиты окна, а деревья на улицах сломаны. В домах отключили электричество.

Ранее тайфун прошелся по Филиппинам. В результате погибли как минимум 114 человек, судьба еще 130 неизвестна.

Между тем более 300 россиян не могли улететь из Москвы во Вьетнам в четверг из-за поломки самолета. Им пришлось спать на полу в терминале.

