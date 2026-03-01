Россияне не могут улететь из Индии из-за отмены стыковочных рейсов в ОАЭ

Российские туристы из-за закрытия неба на Ближнем Востоке не могут улететь из Индии, стыковочные рейсы отменили, сообщает «Осторожно, новости» .

Путешественники рассказали, что вылетели вечером 28 февраля из Гоа в Шарджу, но их самолет развернули за час до посадки. В аэропорту выдали только бутылку воды и сказали, чтобы туристы обращались в посольство РФ.

«Наша виза истекает сегодня. Также отменили рейс из ОАЭ (Шарджа) — Домодедово. Его предложили обменять на точно такой же рейс и только по этому маршруту. Если в течение 5 дней не обменяем — деньги и билеты сгорят», — пожаловались отдыхающие.

Они добавили, что Air Arabia не отвечает на звонки клиентов.

В МИД РФ подчеркнули, что для продления визы из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке следует обратиться в ближайшее Региональное бюро регистрации иностранцев (Foreigners Regional Registration Office, FRRO) МВД Индии. Но, как сказали туристы, в воскресенье в учреждении выходной.

Ранее в АТОР рассказали, что из-за закрытия неба на Ближнем Востоке до 8 тыс. россиян застряли за границей и не могут вернуться домой.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.