Россияне нашли на пляже рвоту кашалота и могут стать миллионерами

Российские туристы прошлись по пляжу в Пхукете и нашли 7 кг рвоты кашалота, которую можно продать более чем за 11 млн рублей. Она считается «морским золотом» и применяется в том числе в парфюмерии, сообщает Mash .

Рвота кашалота — это амбра, которая востребована в Таиланде и запрещена к вывозу из страны. Туристы уже посетили два морских центра и убедились, что находка действительно является «морским золотом».

Несмотря на это, российским путешественникам нужно еще подтвердить ценность амбры в университете морских исследований, который находится в 500 километрах от Пхукета. По словам «кладоискателей», вскоре они уже должны вернуться в Санкт-Петербург, поэтому решили оставить амбру у друзей и заняться оценкой ее стоимости уже при следующем визите в Таиланд.

Килограмм амбры на рынке стоит от 1,6 млн до 3,2 млн рублей. В теории, если россияне продадут все 7 кг «морского золота», они могут заработать свыше 11 млн рублей.