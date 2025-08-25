Россиянам рассказали, как сэкономить до 30% на новогодних путешествиях

Эксперт: при раннем бронировании на туры на Новый год можно сэкономить 30%

Член правления альянса туристических агентств Сергей Самохвалов заявил, что можно сэкономить на зарубежный турах на Новый год 30%, если начать бронирование сейчас.

Как отметил специалист, россияне предпочитают для зимнего отдыха Сейшельские острова, Маврикий, Мальдивы, Бали, ОАЭ, Таиланд, Турцию и Египет. Более того, именно эти направления сейчас активно продаются.

«Надо отметить, что дорогие отели в сегменте премиум разбираются довольно быстро, потом уже идут стандартные пятерки, четверки и в последнюю очередь трешки. К тому же стыковочные рейсы по хорошим тарифам сметаются уже с середины августа, и к концу сентября практически удобных рейсов нет», — заявил эксперт в эфире радио Sputnik.

По мнению Самохвалова, сэкономить на новогоднем путешествии можно только при условии раннего бронирования с августа по конец сентября. Начиная с октября, операторы и сами отели перестанут предлагать скидки, так как будут традиционно уверены, что по время Рождества и Нового года будет 100% загрузка туристов.