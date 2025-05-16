Программа промтуризма для ветеранов СВО начала действовать в Ленинском округе

Ленинский городской округ стал одним из первых участников областного пилотного проекта по организации промышленного туризма для ветеранов СВО. Десять бойцов СВО и члены их семей посетили предприятие «Газдевайс» в Ленинском округе, где узнали об имеющихся вакансиях и условиях работы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Россия неизбежно победит, и вы вернетесь к мирной жизни, к своим гражданским специальностям. Здесь вас также ждут серьезные задачи и вызовы — развивать нашу страну, развивать промышленность. В ходе этих поездок вы увидите, что производят на том или ином предприятии, какие люди здесь работают, получите информацию об условиях труда и отношениях в коллективе. Работая на промышленных предприятиях, вы сможете продолжать служить своей стране и нести пользу людям», — отметил замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области, участник программы «Время героев», председатель ассоциации ветеранов СВО Кирилл Лосунчуков, обращаясь к участникам встречи.

С инициативой о развитии промышленного туризма выступило правительство Московской области. В рамках проекта планируется организовывать экскурсии на предприятия региона для защитников Родины, вернувшихся с фронта, для их дальнейшего трудоустройства. Ленинский округ стал вторым муниципалитетом Подмосковья, где провели такое мероприятие. После нескольких поездок в министерстве планируют собрать обратную связь от участников, чтобы сделать работу более эффективной. Готовность подключиться к инициативе уже подтвердили многие предприятия Московской области.

По словам организаторов, такой формат знакомства с потенциальными работодателями встретил большой положительный отклик в рядах участников спецоперации и членов их семей. В ходе первых же экскурсий многие ветераны интересовались, как пройти обучение по той или иной специальности и как устроиться на работу.

«При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе ведется масштабная работа по оказанию всесторонней поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Нами подписаны соглашения с ассоциацией ветеранов СВО, университетами и бизнесом. Ветераны могут проходить стажировки, получать поддержку и включаться в реальную работу. Служба Родине продолжается и в мирной жизни», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда „Защитники Отечества“, и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.