Пользователи Reddit дали советы американке перед поездкой в Москву

Американка решила провести два месяца в Москве и попросила совета на Reddit

Американка решила провести два месяца в Москве и попросила совета на Reddit. Пользователи рассказали о рисках, правилах ввоза лекарств и способах оплаты.

Гражданка США планирует прилететь в Москву из Еревана, несмотря на рекомендации Госдепартамента не посещать Россию. Перед поездкой ее интересовали вопросы безопасности и бытовые детали.

Участники обсуждения назвали поездку «вполне нормальной и рабочей», если документы в порядке и турист не связан с политикой. По их мнению, главная реальная опасность — попытка ввезти наркотики.

Из-за отключения системы SWIFT и блокировки карт Visa и Mastercard американке посоветовали взять наличные рубли или обменять валюту по выгодному курсу, но не в аэропорту. В качестве альтернативного маршрута из Армении назвали рейс в Минеральные Воды.

Комментаторы также предупредили о правилах ввоза лекарств. Некоторые препараты, в том числе от СДВГ, в России могут приравнять к наркотическим средствам, что грозит серьезной ответственностью.

Один из пользователей отметил, что в Москве «безопаснее, чем во многих европейских и американских городах», если соблюдать здравый смысл.

«Русские — народ прямой, они говорят то, что думают. Не принимайте это близко к сердцу. Лучше приготовьтесь к фантастическому времяпрепровождению и культурным сюрпризам в особой цивилизации», — заключил один из американцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.