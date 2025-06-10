Подмосковье примет участие в международном туристическом форуме «Путешествуй!»

С 10 по 15 июня на ВДНХ проходит V международный туристический форум «Путешествуй!» — якорное мероприятие в сфере туризма и гостеприимства, на котором Московская область выступает партнером и представляет свой стенд. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

Официальное открытие форума состоялось 10 июня. В мероприятии принял участие Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инноваций, связи и СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко.

Форум является не только важной платформой для делового общения государства и бизнеса на высшем уровне. Это еще и первый в России туристический фестиваль для аудитории путешественников.

На стенде Московской области создана атмосфера настоящего лета, близкого к столице, но с полным ощущением отпуска. Подмосковье — регион впечатлений, где традиции и современность идут рука об руку. Для летнего отдыха здесь есть все: чистые пляжи, комфортные отели и более девяноста живописных глэмпингов, которые ждут любителей отдохнуть на природе без лишней суеты. Те, кто предпочитает активный отдых, найдут здесь гольф-клубы, серфстанции, верховые прогулки, веломаршруты, трассы для прогулок на квадроциклах, полеты на воздушном шаре и путешествия по необычным маршрутам — к дюнам, водопадам и в национальные парки.

Традиционно летний сезон в Московской области наполняют яркие события: фестивали, гастрономические праздники и ярмарки, исторические реконструкции, музыкальные вечера и театральные представления под открытым небом. Каждый сможет найти мероприятие по душе — от уютных семейных пикников до масштабных фестивалей с насыщенной программой.

Свои программы и презентации объектов представят подмосковные глэмпинги «Барские поля» (г.о. Клин), «Березовая роща» (г.о. Солнечногорск), «След Лося» (г.о. Клин), «БлагоДать» (Раменский м. о.), «Барнычаны» (Дмитровский м. о.), «A-Ferma» (Орехово-Зуевский г. о.), кемпинг «Окское Колесо» (г.о. Серпухов).

Стенд Московской области на V Международном туристическом форуме «Путешествуй!» будет работать с 10 по 15 июня, время работы с 10:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.