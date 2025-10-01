Петербург или Владивосток: где в России отдохнуть в одиночестве
Фото - © Александр Алексеев / Фотобанк Лори
Специалисты сервиса «Яндекс.Путешествия» заявили, что среди городов России, куда можно отправиться одному, в первую очередь можно назвать Санкт-Петербург и Владивосток, сообщает Газета.ru.
«Санкт-Петербург — город, где не нужен попутчик. Утром можно пройтись по Марсовому полю, заглянуть на линию Васильевского острова за чашкой кофе, днем — потеряться в залах Русского музея, вечером — пройти по Биржевому мосту и увидеть отражение города в воде. А ночью стоит задержаться у Невского проспекта», — сказали эксперты.
По их словам, в окрестностях Северной столицы для однодневной поездки можно выбрать Павловск или Гатчину.
Проживание в центре Петербурга в хостеле обойдется от 700 рублей за ночь или от 1400 рублей за номер в гостинице. Транспорт заберет 300-400 рублей в день, питание — около 3 тыс. рублей.
Во Владивостоке старинные дома соседствуют со стрит-артом, в центре сохранились следы китайской архитектуры и истории. На смотровой Орлиное гнездо можно насладиться панорамой города и бухты Золотой Рог.
