От молока до верблюда: как туриста могут обмануть за границей

Владелец турагентства и travel-эксперт Тариел Гажиенко заявил, что в мире распространены очень разные схемы мошенничества с туристами: в Египте могут не дать слезть с верблюда без определенной суммы денег, а в Непале работает хитрая схема, когда местные доводят человека до странных мест и просят купить молоко и рис втридорога, сообщает Life.ru .

В Турции путешественникам следует остерегаться распространенного способа мошенничества, известного как «обувные аферы». Представьте ситуацию: вы прогуливаетесь по улице, и вдруг видите, как идущий впереди чистильщик обуви роняет свою щетку.

Из вежливости вы поднимаете ее, а он, чувствуя себя обязанным, предлагает вам почистить обувь в благодарность. Не поддавайтесь на этот трюк: сразу после оказания услуги вам выставят счет. И сумма, которую потребуют, окажется совсем не символической, а вполне ощутимой, предупредил Гажиенко.

В Индии таксисты обманывают вновьприбывших туристов с отелями: после звонка на ресепшен заявляют, что все номера якобы разобраны и предлагают отвезти пассажира в гостиницу намного дороже, с которой у него есть договоренности, а во Вьетнаме и Таиланде местные внезапно предлагают экскурсии якобы на дружеской ноте, а потом требуют деньги.

