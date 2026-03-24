«Остров Мечты» откроет летом зону с горками до 110 км/ч

Парк «Остров Мечты» летом запустит первый этап уличного сектора с новой зоной «Долина исследователей». В ней появятся экстремальные горки, водные сплавы и башня падения высотой 68 метров, сообщает «Вечерняя Москва» .

«Долина исследователей» станет одной из крупнейших тематических локаций под открытым небом. Пространство объединит аттракционы, посвященные космосу, горам, водным маршрутам и ледяным пещерам.

В зоне установят 10 механических аттракционов, в том числе четыре катальные горы, две из которых — водные. Среди флагманских объектов — сплав по горной реке с высоты пятиэтажного дома и экстремальная горка со скоростью до 110 км/ч. Башня падения «Свободный полет» высотой 68 метров предложит панорамный обзор парка и резкое падение.

Гостям также будут доступны «Шахта сокровищ», «Миссия «Космос», «Звездная орбита» и аттракционы с тематикой Йети.

Подготовка площадки продолжается: смонтированы девять из десяти аттракционов. Всего в уличной части парка откроют более 20 аттракционов, пять тематических зон и благоустроенную набережную с выходом к акватории.

