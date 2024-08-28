Нижний Новгород вошел в число самых популярных направлений в бархатный сезон

Нижний Новгород стал одним из лидеров по востребованности отелей осенью

Согласно данным аналитического сервиса Туту.ру, Нижний Новгород занял восьмое место в рейтинге российских городов, пользующихся наибольшей популярностью у туристов в бархатный сезон, сообщает pravda-nn.ru .

Как отмечают эксперты, в осенний период россияне отдают предпочтение внутренним направлениям: на путешествия по стране приходится 82% авиабронирований и 96,5% бронирований железнодорожных билетов.

В число наиболее востребованных туристических центров в этот период вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград и Казань. Туристы здесь останавливаются в гостиницах в среднем на 3-6 дней.

Нижний Новгород наряду с городами Черноморского побережья, Краснодарского края и Владивостоком также оказался в топ-10 направлений по популярности размещения в отелях осенью. В этих городах туристы бронируют проживание в среднем на 2-7 дней.