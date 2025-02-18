сегодня в 17:48

Нижегородская область за год увеличила заработок на туруслугах на 22%

Замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович рассказал, что 2024 году объем платных услуг в туристическом секторе региона достиг 21,8 млрд рублей, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает ИА «Время Н» .

Увеличение числа туристов наблюдается не только в Нижнем Новгороде, но и в небольших городах региона, таких как Арзамас, Городец, Большое Болдино, Выкса, Дивеево и Балахна, где активно развивается гостиничная инфраструктура.

По словам Берковича, в регионе возводятся новые отели и глэмпинги, увеличивается количество экотроп и проводится интенсивное обучение персонала.

«Нижегородская область дает туристу разнообразие видов отдыха, маршрутов, развлечений, поэтому мы в топе направлений для путешествий», — отметил замгубернатора.

Между тем Нижегородская область вошла в десятку регионов России с высоким туристическим потоком в Москву.