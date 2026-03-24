Николай Расторгуев объяснил отказ от отдыха за границей

Артист признался, что во время отпуска старается открывать для себя отдаленные регионы страны. Среди любимых направлений он назвал Алтай и Дальний Восток.

«Многие едут в отпуск за пределы России, забывая, какие у нас есть чудесные места. Например, можно посмотреть хоть раз в жизни на цветение маральника. Но я все чаще теперь путешествую по Московской области, здесь тоже много чего интересного. Даже в нашем селе Троицкое в Мытищах, где я живу, прекрасные пейзажи, а особенно поздней весной и в начале осени», — сказал Расторгуев.

Певец добавил, что особенно любит Клязьминское водохранилище с его набережной. По словам артиста, он не раз бывал на зарубежных курортах, однако они не произвели на него положительного впечатления.

