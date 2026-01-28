Названы самые популярные страны у российских туристов в 2025 году

Турция сохранила статус самого привлекательного для россиян направления в 2025 году — об этом свидетельствуют выводы аналитиков Страхового Дома ВСК. В перечне популярных стран также лидируют азиатские направления, особенно Китай, сообщила пресс-служба страховщика.

Большинство путешественников выбирали спокойный отдых, а на активные виды досуга пришлось лишь до 20% страховых полисов.

Согласно исследованию, Турция возглавила рейтинг среди самостоятельных туристов: на нее пришлось 24% оформленных страховок. Второе место занял Китай с 21,5%, третье — ОАЭ с 9%. Далее в списке востребованных стран следуют: Грузия (8,6%), Египет (6%), Беларусь (5%), Таиланд (4%), Абхазия (3%), Индия (2,5%) и Армения (2%). Путешествия по России составили немногим более 1% страховых полисов.

Примерно 3% россиян за одну поездку посещали две страны, а 0,4% — три и более. Наиболее частыми комбинированными маршрутами стали поездки по Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан, Казахстан), Юго-Восточной Азии (Таиланд, Филиппины, Малайзия и др.), а также направления Грузия–Турция, Мальдивы–ОАЭ и Шри-Ланка–ОАЭ.

Около 20% туристов в 2025 году планировали активный отдых и включали в страховку любительские виды спорта. По продолжительности большинство отпусков составляло не более недели (28%), тогда как 26% путешественников, напротив, отдыхали более двух недель.