Названы основные элементы гардероба для отдыха на море

Стилист Никитина: для отдыха на море с собой надо взять платье-тунику

Лето — долгожданная пора отпусков, поездок на морское побережье. Важно собрать гардероб, чтобы одновременно выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно на отдыхе, рассказала РИАМО основатель ателье OMMAGE Ольга Никитина.

Основные элементы гардероба

При составлении гардероба для поездки на море важно выбирать натуральные и комфортные ткани, они позволяют коже дышать в жарком климате. Одним из универсальных предметов является платье-туника. При добавлении подходящих аксессуаров оно легко трансформируется из дневного наряда в вечерний.

«Имея в арсенале 1–2 такие вещи, вы сможете быстро менять образы под разные мероприятия и поводы. Рекомендую обратить внимание на модели с ручной вышивкой — такой акцент отлично вписывается в атмосферу курорта и всегда привлекает внимание», — отметила Никитина.

В «курортный» гардероб идеально впишется туника-халат. Можно остановиться на шелке — он смотрится стильно и занимает минимум места в чемодане.

«Шелковая пижама — это must-have для любого курорта. Выбирайте модели в стиле бохо-шик с рукавами-кимоно, брюками с высокими разрезами и шортами. Такой вариант подойдет для прогулок по пляжу, ужинов на открытом воздухе и вечерних мероприятий», — добавила стилист.

Вечерняя одежда и аксессуары

Для вечерних выходов можно взять с собой тонкую трикотажную кофту без рукавов и шелковое платье с открытой спиной. Эти вещи не только легко поместятся в чемодане, но и помогут создать элегантный вечерний образ.

«Не забывайте про аксессуары — они помогут без особых усилий полностью поменять ваш образ. Возьмите с собой жемчуг, который добавит нотку элегантности любому наряду», — рассказала специалист.

По словам эксперта, в курортных образах уместны крупные серьги и браслеты. Главное — не переборщить. Шляпа с широкими мягкими полями и большие солнечные очки не только защитят от солнца, но и придадут образу шика, сделают его эффектнее.

Практичность и стиль

При составлении отпускной капсулы важно учитывать несколько факторов: вещи должны занимать минимум места в чемодане, выглядеть благородно и легко трансформироваться из дневного образа в вечерний.

«Задайте себе вопрос: „Как я могу изменить свой образ, просто сменив обувь, сумку и аксессуары?“ Это поможет вам собрать компактный, но разнообразный гардероб», — подчеркнула Никитина.

Собирая гардероб для летних поездок, важно помнить о комфорте, стиле и практичности. Натуральные ткани, универсальные вещи и правильные аксессуары — ключевые элементы, которые помогут выглядеть великолепно и чувствовать себя уверенно в любой ситуации.