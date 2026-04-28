Мкртчян заявил о росте турпотока в Крым на 17%

сегодня в 12:39

Сочи в майские праздники потерял около 10% туристов

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян сообщил о росте турпотока в Крым на 17% в период майских праздников, несмотря на отсутствие авиасообщения, передает «Крым 24» .

Крым показывает устойчивую положительную динамику даже без работы аэропорта. В период майских праздников туристический поток на полуостров увеличился на 17%.

При этом Сочи, напротив, столкнулся со снижением спроса. Курорт потерял около 10% туристов за тот же период.

Мкртчян отметил, что перераспределение турпотока происходит на фоне текущих логистических условий и выбора направлений для отдыха внутри страны.

