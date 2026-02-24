МЭР отменило рекомендацию для россиян не ездить в отпуск в Венесуэлу
Минэкономразвития России (МЭР) вслед за Министерством иностранных дел (МИД) РФ отозвало прежнюю рекомендацию для граждан России отказаться от посещения Венесуэлы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«На основании заявления официального представителя МИД России М. В. Захаровой от 24 февраля 2026 года информирует о возможности возобновления туристских поездок граждан Российской Федерации в Боливарианскую Республику Венесуэла, а также продвижения и реализации туристских продуктов в данном направлении российскими туроператорами и турагентами», — говорится в сообщении.
Ранее МИД РФ также сняло рекомендацию воздерживаться от визитов в Венесуэлу. Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что власти государства держат под контролем обстановку внутри страны и гарантируют порядок, а отрасль туризма готова вернуться к полноценной работе.
В то же время Минэкономразвития указывает, что россиянам, намеревающимся посетить Венесуэлу, следует оставаться внимательными и обеспечивать личную безопасность во время пребывания. Туристическим фирмам и агентствам при продаже путевок в это государство вменяется в обязанность доводить до сведения путешественников актуальную информацию о ситуации в стране.
