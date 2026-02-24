МЭР отменило рекомендацию для россиян не ездить в отпуск в Венесуэлу

Минэкономразвития России (МЭР) вслед за Министерством иностранных дел (МИД) РФ отозвало прежнюю рекомендацию для граждан России отказаться от посещения Венесуэлы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства .

«На основании заявления официального представителя МИД России М. В. Захаровой от 24 февраля 2026 года информирует о возможности возобновления туристских поездок граждан Российской Федерации в Боливарианскую Республику Венесуэла, а также продвижения и реализации туристских продуктов в данном направлении российскими туроператорами и турагентами», — говорится в сообщении.

Ранее МИД РФ также сняло рекомендацию воздерживаться от визитов в Венесуэлу. Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что власти государства держат под контролем обстановку внутри страны и гарантируют порядок, а отрасль туризма готова вернуться к полноценной работе.

В то же время Минэкономразвития указывает, что россиянам, намеревающимся посетить Венесуэлу, следует оставаться внимательными и обеспечивать личную безопасность во время пребывания. Туристическим фирмам и агентствам при продаже путевок в это государство вменяется в обязанность доводить до сведения путешественников актуальную информацию о ситуации в стране.

