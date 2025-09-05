Купальный сезон в Ялте продлен до 15 октября

Закрытие купального сезона в Ялте в 2025 году произойдет на две недели позже

Глава администрации Ялты Янина Павленко рассказала, что власти города приняли решение продлить купальный сезон до 15 октября. Таким образом, он завершится на две недели позже обычного, сообщает Крымское информационное агентство .

По словам Павленко, в Ялте спрос на размещение в бархатный сезон практически не отличается от летнего (в среднем 77% загруженности).

«Прошу представителей турбизнеса при планировании работы это учесть. Большая Ялта летом приняла почти миллион туристов. И это только в коллективных средствах размещения, без учета частных баз», — подчеркнула она.

Глава городской администрации также добавила, что общий рост туристического потока по Крыму составляет примерно 15%. Чтобы привлечь путешественников, гостиницы и санатории предлагают выгодные предложения, такие как скидки на проживание, специальные тарифы, спа-процедуры и бесплатное размещение для детей.