Куба и Абхазия: куда бюджетно поехать на новогодние праздники

«В Абхазию выгоднее всего лететь через Сочи, а дальше можно пересесть в микроавтобус или заказать индивидуальный трансфер. От аэропорта в Адлере до границы с Абхазией всего 20 минут езды. Дальше все зависит от удаленности курорта, например, Гагра находится в 20-30 минутах езды от границы», — заявили в туристической компании FUN&SUN.

Египет занимает второе место в списке наиболее доступных направлений. Согласно данным туроператора Anex, поездка для двоих человек по программе all inclusive на 9 ночей, охватывающая и новогоднюю ночь, обойдется примерно в 123 тыс. рублей.

Третью позицию в рейтинге занимает Турция. По информации от туроператора FUN&SUN, 6-дневный отдых в трехзвездочном отеле в Кемере без питания с заездом 27 декабря будет стоить 147 тыс. рублей на двоих. Похожий тур, но уже с завтраками, в пятизвездочном отеле в Махмутларе можно приобрести по цене от 165 тыс. рублей.

ОАЭ занимают четвертое место в этом списке. По информации от компании «Бон Тур», недельное проживание в трехзвездочной гостинице с завтраками, с вылетом 28 декабря, будет доступно по цене от 190 тыс. рублей за двоих.

