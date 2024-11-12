В этом году Кронштадт отметил свое 320-летие и определил новую стратегию развития — создание инженерного кластера. Глава администрации Андрей Кононов подчеркнул важность формирования новых производств и роста туризма, сообщает газета «Петербургский дневник».

Он назвал Кронштадт городом инженеров, отметив уникальные природные достопримечательности, такие как заказник «Западный Котлин». Кононов описал управление городом как сложную, но интересную задачу.

«Отмечу, что тон всему задает наш губернатор Александр Дмитриевич Беглов, он является примером того, как надо работать», — заявил он.

Развитие города осуществляется с учетом мнения местных жителей, многие из которых живут здесь поколениями. Молодые семьи получают доступное жилье, а молодежь активно участвует в создании новых общественных пространств.

Рост турпотока приносит инвестиции, однако вызывает проблемы с пробками. В связи с этим реконструируется главная дорога — Кронштадтское шоссе, которое станет четырехполосным. Также строится современная транспортная развязка с Комплексом защитных сооружений, которая откроется в 2025 году.

Проект «Остров фортов» включает Музей военно-морской славы и исторические форты, некоторые из которых откроются для посетителей в 2025 году. Важными достопримечательностями являются Музей истории Кронштадта и Центр подводных исследований РГО. Будущее Кронштадта связано с развитием производства и инженерных школ, сотрудничающих с Инжиниринговым центром «Кронштадт».