В России набирает обороты необычный формат празднования дня рождения: все больше людей отправляются в поездки по стране, выбирая регион с кодом, совпадающим с их возрастом.

Суть тренда проста: если человеку исполняется, например, 33 года, то его путь лежит в регион с кодом 33 — во Владимирскую область). Отпраздновал 52-летие — отправляешься в Нижегородскую область, на 25-летний юбилей летишь в Приморье.

При этом участники челленджа стараются не просто «закрыть» цифру, а провести полноценное путешествие с погружением в местную культуру. Это хорошая альтернатива традиционным домашним посиделкам с тортом, отмечают они.

Каждый день рождения — это новое место и новые впечатления. Единственный минус — время года для поездок выбрать не получится.

В соцсетях пользователи делятся маршрутами, идеями и лайфхаками путешествий по различным регионам. Таким образом россиянам удается не только исследовать родную страну, но и привязать поездки к важным жизненным этапам.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.