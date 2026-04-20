Гости в восторге: статую солдата поставили у кровати в отеле

В вологодском отеле «19 историй» в номере под названием «Мурманск» установили необычный памятник защитникам Заполярья. По словам сотрудников гостиницы, гости в восторге от такого решения, сообщает «Подъем» .

На сайте отеля указано, что в номере «Мурманск» можно окунуться в особую атмосферу. Стены расписаны, они помогают почувствовать себя в мире северного сияния. Особые ощущения создает гипсовый солдат, установленный прямо у кровати.

Некоторые пользователи Сети отметили, что это номер для тех, кто хочет «пощекотать себе нервишки». В помещении люди странно себя чувствуют из-за присутствия кого-то «большого и чужого». В отеле отметили, что памятник установлен с момента открытия в 2023 году. На него никогда никто не жаловался.

«Спросом номер у нас пользуется, как и все другие. То есть, в принципе, разницы не ощущается. Вообще, статую чаще всего воспринимают с восторгом и удивлением», — рассказали в отеле.

Все номера в гостинице оформлены в стилистике разных городов страны. Популярностью пользуется «Калининград», где гости отмечают особую уютную атмосферу.

