Глава турфирмы получил 5 лет тюрьмы по делу о выселении детей из турецкого отеля

В Москве суд приговорил главу турфирмы к 5 годам тюрьмы по делу о мошенничестве

В Москве суд приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима руководителя ООО «Колибри-Тур МСК» Вугара Алакбарова, обвиняемого в 40 эпизодах мошенничества на общую сумму более 3,9 млн рублей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что летом прошлого года Алакбаров взял на себя обязательства по организации детского отдыха на территории Турции. Глава турфирмы получил деньги от родителей, но не оплатил проживание в гостинице и не приобрел обратные билеты в Москву для детей от 6 до 17 лет.

В результате администрация отеля ночью выселила российских детей, поставив в опасное для жизни положение на территории иностранного государства. Пострадавшими от действий осужденного признаны 40 человек, а общий ущерб составил свыше 3,9 млн рублей.

Кроме того, Алакбаров осуществлял предпринимательскую деятельность с нарушением требований законодательства, так как сведения о компании «Колибри-Тур МСК» и подконтрольной ИП Маркина не внесены в Единый федеральный реестр туроператоров.

Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде тюремного заключения сроком на 5 лет в колонии общего режима. Алакбарова взяли под стражу в зале суда.