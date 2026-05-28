Эксперт рассказала, что ждет туристов в Грузии в 2026 году

Эксперт Карапетова: въезд в Грузию в 2026 году останется безвизовым для россиян

Доцент Финансового университета Ирина Карапетова сообщила, что в 2026 году Грузия сохранит безвизовый режим для граждан России и ряда других стран, а стоимость отдыха будет зависеть от сезона и региона, пишет MIR24.TV .

Грузия 26 мая отмечает День независимости. В последние годы страна остается одним из популярных туристических направлений на Кавказе.

Ирина Карапетова отметила, что для граждан России, Беларуси, Казахстана, Украины, Армении, Азербайджана и Турции сохраняется безвизовый въезд по внутреннему или заграничному паспорту. Загранпаспорт должен действовать не менее шести месяцев после предполагаемого выезда. Актуальные правила рекомендуется проверять на сайте МИД Грузии или в консульстве.

По оценке эксперта, стоимость отдыха в 2026 году будет зависеть от сезона, региона и уровня комфорта. Проживание в гостевых домах начинается от 10–15 долларов за ночь в отелях среднего класса. Питание в кафе обойдется в 10–20 долларов на человека в день, цены на экскурсии различаются в зависимости от маршрута.

Россияне могут обращаться в секцию интересов Грузии при Посольстве Швейцарии в Москве по адресу: Малый Ржевский переулок, 6.

Среди ключевых направлений Карапетова выделила Тбилиси с крепостью Нарикала и серными банями, Казбеги с церковью Гергети и регион Кахетия, известный винодельческими традициями. Также туристов привлекает пещерный монастырский комплекс Вардзия XII–XIII веков в Джавахетии.

