Эксперт Перепелкин предупредил о росте цен на туры на 50%

Цены на зарубежные туры для россиян в 2026 году могут вырасти минимум на 50% из-за дефицита авиаперевозок и перераспределения спроса. Об этом сообщил основатель PrimeTours Александр Перепелкин, сообщает Газета.ru .

Основатель агентства премиальных путешествий PrimeTours Александр Перепелкин заявил, что в текущем сезоне рост цен на зарубежные поездки будет значительно выше обычных показателей. Сильнее всего подорожание затронет Турцию, Египет, Вьетнам и Таиланд.

«Рост цен сейчас формируется сразу за счет нескольких факторов. В первую очередь это дефицит авиаперевозок: у авиакомпаний ограниченное количество бортов, сокращается число рейсов, есть сложности, в том числе у отдельных игроков, таких как Azur Air, и все это напрямую влияет на доступность кресел. А когда предложение перевозки сокращается, это автоматически тянет цены вверх», — рассказал основатель PrimeTours.

По его словам, дополнительное давление создает перераспределение турпотока на фоне ситуации на Ближнем Востоке, включая ОАЭ. Спрос смещается на альтернативные направления, а также растет себестоимость в принимающих странах, в том числе из-за инфляции и высокой ключевой ставки в Турции. В Таиланде и Вьетнаме возможны риски, связанные с топливом.

«Из-за неопределенности на туристическом рынке, которая возникла из-за ситуации на Ближнем Востоке, люди боятся бронировать туры заранее, откладывают решение до последнего и в итоге покупают туры за одну-две недели до вылета. Если смотреть на динамику прошлых лет, то рост цен от раннего бронирования до покупки перед вылетом составлял около 30%. В этом сезоне я ожидаю увеличение как минимум на уровне 50%, а при сохранении текущей ситуации, возможно, и выше», — говорит Александр Перепелкин.

Более стабильные цены, по его оценке, может показать Китай благодаря развитию инфраструктуры и расширению маршрутной сети.

