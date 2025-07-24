Эксперт озвучил, что нужно знать туристам из РФ о конфликте Таиланда и Камбоджи

На фоне обострившегося конфликта между Таиландом и Камбоджей вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин заявил, что россиянам ничего не угрожает. Информацию по поводу случившегося лучше проверять в официальных источниках, а от поездок на камбоджийскую границу лучше отказаться, пишет MIR24.TV .

«Наземный переход — граница между Таиландом и Камбоджей — закрыта для всех категорий граждан, включая туристов. Наши соотечественники находятся на курортах, расстояние до камбоджийской границы от которых составляет не менее тысячи километров. Например, это Пхукет. В любом случае мы рекомендуем доверять только официальной государственной информации. МИД РФ не рекомендует посещать российским гражданам камбоджийскую границу. Кроме того, необходимо следовать рекомендациям местных властей», — заявил Горин.

Горин отметил, что если российские туристы отправились в путешествие через туроператоров, то они могут уточнить, как разворачивается ситуация, у представителей компании. Если путешествуют самостоятельно, то следить за предупреждениями российского МИД можно через специальное приложение «Зарубежный помощник». Эксперт отметил, что, отправляясь в путешествие, россияне всегда должны иметь при себе документы, наличные деньги и страховку, которые могут пригодиться в экстренных ситуациях, в том числе природного характера.

Утром 24 июля между Таиландом и Камбоджей произошла перестрелка на спорной территории. После этого власти первой страны закрыли пограничные переходы с противником. Позднее Камбоджа призвала оппонента прекратить боевые действия, отвести войска и воздержаться от провокаций. При этом временно исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Пхумтхам Вечаячай заявил, что страны не объявляли друг другу войну.