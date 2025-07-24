Таиланд и Камбоджа не объявляли друг другу войну

Таиланд и Камбоджа официально не ведут войну друг с другом. Об этом заявил временно исполняющий обязанности премьер-министра первой страны Пхумтхам Вечаячай, сообщает РИА Новости .

При этом, по словам политика, Бангкок принимает все меры для защиты своего населения и территории. Вечаячай также заявил, что Камбоджа наносила удары по территории Таиланда без выбора целей. Потому погибли многие гражданские.

Утром 24 июля на границе Камбоджи и Таиланда произошло боевое столкновение. Стороны обменялись несколькими ударами. Есть погибшие с обеих сторон, в том числе фиксируются потери среди гражданских.

После этого Камбоджа призвала Таиланд прекратить боевые действия и отвести войска. Она требует не предпринимать действий, которые могут привести к эскалации конфликта.

Между тем Таиланд начал эвакуацию населения с территорий, граничащих с Камбоджей.