Эксперт назвал причины значительного роста турпотока в Крым

Член коллегии министерства курортов и туризма РК, представитель ОСИГ в Крыму и Севастополе Анатолий Тарасенко назвал причины значительного роста туристического потока в Крым. По его словам, ими стали отложенный спрос, развитие инфраструктуры и активная работа по продвижению полуострова среди других регионов России, сообщает «Крым 24» .

«Во-первых, был отложенный спрос. Во-вторых, инфраструктура Крыма стала более живописной, красивой и доступной, потому что у нас много дорог новых. Это трасса „Таврида“, объездные дороги и другие маршруты», — отметил эксперт.

Кроме того, по его словам, значительное влияние оказали многочисленные бизнес-миссии, инициированные министерством курортов и туризма. Благодаря им удалось заинтересовать бизнесменов и потенциальных туристов теми изменениями, которые произошли в Крыму за последние несколько лет.

На полуострове появились новые гостиничные комплексы, гастрономические открытия — от ферм по разведению улиток и устриц до сыроварен — а также сдержанные и выгодные цены на отдых. В числе ключевых преимуществ по-прежнему остаются неповторимая природа полуострова, радушие крымчан и приемлемые тарифы на услуги, заключил Тарасенко.