Эксперт Гончар рассказала о последствиях продления безвизового режима в Таиланде

Введение безвизового режима для российских туристов может привести к значительному росту турпотока в Таиланд, сообщила РИАМО заведующий кафедрой иностранных языков факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар.

«Введение безвизового режима для российских туристов может привести к значительному росту турпотока в Таиланд. Россия является одним из крупнейших рынков для тайского туризма, и удобство безвизового въезда сделает страну еще более привлекательной для российских путешественников», – сказала Гончар.

Она добавила, что это, в свою очередь, может способствовать увеличению доходов в туристической отрасли Таиланда, созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры.

«Кроме того, повышенный турпоток из России может способствовать разнообразию предложения для туристов, включая организацию специализированных мероприятий и программ, адаптированных под потребности и интересы российских гостей», – отметила эксперт.

Она резюмировала, что при этом, государственным структурам Таиланда необходимо уделить значительное внимание качеству услуг, предоставляемых туристам, включая гостиничное обслуживание, кулинарию, транспорт, санитарные условия и обеспечение безопасности.