Для Сергиева Посада создали новую систему навигации

В рамках концепции развития и стратегии развития Сергиева Посада разработана новая система навигации для туристов. Благодаря нацпроекту «Туризм и гостеприимство» в историческом центре города появятся удобные и информативные указатели, оформленные в едином стиле, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Для разработки навигационной системы были проведены глубинное исследование и качественная аналитика городской среды. В зоне проектирования прошло изучение особенностей архитектуры, фасадов исторических и современных зданий, типов вывесок и рекламы на зданиях, ограждений и заборов, въездных стел, нестационарных торговых объектов, а также элементов городской среды, которые формируют общий архитектурно-художественный облик территории.

В основу дизайна будущей навигации легли выводы о визуальном восприятии города, о его Культурном коде, который может лечь в основу проектных решений, портреты типичных пользователей пешеходной навигации и многое другое.

Проведенные работы легли в основу создания визуального стиля Сергиева Посада, подборки цветовых решений, пиктограмм, иллюстраций, иконографики, карт, а также помогли в разработке шаблонов носителей навигации: стел, указателей, стендов и других элементов.

Новая навигационная инфраструктура станет хорошим ориентиром во время самостоятельных прогулок по городу, создавая удобную городскую среду. Элементы навигации устанавливаются на городских туристических маршрутах и в оживленных местах: на перекрестках, развилках или других участках улиц, где пешеход определяет направление маршрута.

В общей сложности будет установлено порядка 500 навигационных конструкций, среди них три больших навигационных стенда в ключевых локациях исторического центра города, стелы пешеходной навигации, флажковые указатели, информационные поля стендов, адресные и информационные таблички.

Новая навигационная система поможет сориентироваться в пространстве, информировать о туристических маршрутах и видах отдыха, режиме работы музеев и достопримечательностей. Система носителей будет сопровождать туристов на всем пути до конечной точки. Стелы с картами сориентируют на местности, указатели подтвердят направление, а информационные стенды и таблички расскажут об объекте больше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.