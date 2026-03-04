«Дежурят истребители»: турист из Самары рассказал об обстановке в ОАЭ

сегодня в 18:43

Турист из Самары в ОАЭ: вчера были взрывы, сегодня все более-менее утихло

Самарский турист Артем Лос рассказал о ситуации в Дубае после серии ракетных ударов и сообщил о частичном восстановлении авиасообщения с Россией, сообщает АиФ в Самаре .

Артем Лос находится в Дубае с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, обстановка постепенно стабилизируется, однако напряжение сохраняется.

«Вчера было несколько взрывов. Сегодня все более-менее утихло», — рассказал турист.

Он отметил, что над городом продолжают дежурить военные самолеты. 3 марта в небе над Дубаем фиксировали полеты истребителей, системы ПВО работают в усиленном режиме.

С 3 марта началось частичное восстановление рейсов в Россию. Выполняются вывозные перелеты в Москву (Внуково), Казань, Екатеринбург и Новосибирск. «Аэрофлот» запросил слоты на 4 марта. В первую очередь в списки включают пассажиров отмененных рейсов с 28 февраля по 2 марта.

По данным властей ОАЭ, отменено 216 рейсов, оформлен возврат более 10 тыс. билетов. Вечером 3 марта в Дубае вновь прогремели взрывы, несколько самолетов развернули в воздухе.

Минэкономразвития рекомендовало временно приостановить продажу туров в ряд стран региона до стабилизации ситуации.

