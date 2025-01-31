«Деревинг»: стало известно, какие виды отдыха россияне открыли для себя в 2024 г

«Суточно.ру»: число бронирований жилья в деревнях за год выросло на 30%

В прошлом году россияне открыли для себя такие виды отдыха как «избинг» и «деревинг» (поездки в небольшие города и села), ретриты и беговые марафоны, а также гастротуры и виртуальные путешествия, сообщили РИАМО в пресс-службе платежного сервиса ЮMoney.

В опросе приняли участие 2 тыс. пользователей сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру».

Так, за последний год 39% жителей России познакомились с потенциалом искусственного интеллекта. Они стали чаще применять нейросеть для поиска информации, а также проявлять интерес к виртуальным путешествиям и экскурсиям.

Еще 21% респондентов открыли для себя прелести «избинга» и «деревинга» — отдыха в небольших населенных пунктах, который позволяет ощутить себя «как в деревне у бабушки». Такое же количество россиян (21%) начали посещать ретриты и практиковать медитацию.

Кроме того, 10% опрошенных узнали о гастротурах и открыли для себя иммерсивные ужины, а 7% отправились в другие города и страны, чтобы принять участие в забегах и марафонах. Среди других вариантов, упомянутых респондентами, были астро- и йога-туры.

В течение последнего года количество бронирований домов и избушек в сельской местности выросло на 30%. Наибольшей популярностью пользуются населенные пункты, расположенные в «Золотом кольце», а также в Тульской, Ярославской и Владимирской областях. Еще востребованы деревни, находящиеся рядом с Плесом, Суздалем, Рыбинском и Смоленском.

Помимо этого, пользуются спросом деревни и села Краснодарского края, Астраханской области, Северного Кавказа, Алтая и Карелии.

В среднем по стране цена аренды небольших домов и избушек составляет примерно 3000 рублей за сутки. В деревнях люди занимаются различными активностями: гуляют пешком, ходят в баню, проводят время у водоемов, ходят в лес за ягодами и грибами, катаются на лыжах или на лошадях и т. д.