сегодня в 12:14

105 загородных детских лагерей будут работать этим летом в Подмосковье

На территории Московской области в этом году будут работать 105 загородных лагерей, в которых смогут отдохнуть 100 тыс. детей, сообщила первый зампред правительства Московской области Людмила Болатаева.

По ее словам, в это количество входят и федеральные, и региональные, и муниципальные лагеря, но в основном это частные лагеря.

Будут также работать 960 пришкольных дневных лагерей, в которых смогут отдохнуть 80 тыс. детей за лето.

Сейчас уже идет процесс выкупа путевок. 75 тыс. из 100 тыс. путевок уже выкуплено.

«Что касается цены, мы разбили на 3 категории. Стоимость путевки — от 40 до 60 тыс. рублей. Таких лагерей большинство — 55%. От 60 до 80 тыс. рублей — 35%. Свыше 80 тыс. рублей — 10% лагерей», — сказала Людмила Болатаева на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Смены будут проходить с 30 мая по 31 августа.

«Мы уже сформировали повестку этих смен. Сейчас активно формируем списки, которые до 20 мая уже будут утверждены», — добавила первый зампред.

Ранее губернатор подчеркивал, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.