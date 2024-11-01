Расходы на безопасность в торговых центрах России выросли на 30-40%

Затраты на обеспечение безопасности в торговых центрах РФ за год выросли на 30-40%. Основная часть направлена на услуги охраны, сообщает РИА Новости .

Вице-президент СТЦ Павел Люлин рассказал, что после усиления антитеррористических мер некоторым торговым центрам пришлось закупать рамки металлодетекторов.

Кроме того, рост стоимости физической охраны за год составил около 40%. Это объясняется нехваткой кадров на рынке.

Президент Российского совета торговых центров Олег Климов отметил, что многие ТЦ стали сотрудничать с частными охранными компаниями — выросло число как охранников, так и тренингов для их подготовки к возможным угрозам.

По его словам, крупные ТЦ, особенно в столице, могут тратить на безопасность 5-10% от общего бюджета, то есть от 2 до 10 млн руб. и более в год.

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