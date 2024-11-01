Генпрокуратура предложила проводить проверки по постам в соцсетях

Генпрокуратура РФ выступила с инициативой проводить проверочные мероприятия на основе публикаций в социальных сетях и мессенджерах, сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Корректировки планируется внести в приказ генпрокурора № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» от 2007 года.

Отмечается, что проверка может начаться не только по обращениям, но также и в инициативном порядке.

Ранее Первый Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении жителя Коми, который, по версии следствия, призывал к терроризму в своих публикациях в соцсетях. Мужчина получил 6 лет лишения свободы.