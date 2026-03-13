сегодня в 09:00

Зимой запустили 12 маршрутов до ближайшего Подмосковья по проекту «Москва — область»

Прошедшей зимой в Москве изменили 50 направлений наземного транспорта. Запустили также 12 новых маршрутов проекта «Москва — область», которые повысили комфорт поездок в ближайшее Подмосковье, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Москва развивает наземный городской транспорт, обеспечивая комфорт в поездках для жителей и гостей мегаполиса. Вводятся новые маршруты и корректируются существующие, добавляются новые остановки.

Благодаря этому транспорт курсирует по более востребованным улицам и подъезжает ближе к важным социальным объектам, точкам притяжения и станциям рельсового каркаса.

«Московский транспорт обеспечивает безопасные и комфортные поездки пассажиров по всей столице. Этой зимой выпустили электробусы на 21 маршрут. Инновационные машины отечественного производства помогают улучшать экологию столицы. Мы продолжаем развивать сеть маршрутов наземного транспорта, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — добавил Максим Ликсутов.

Важные обновления

Наиболее важные обновления за эту зиму:

— 6 января скорректировали три маршрута в Отрадном на северо-востоке столицы. Электробусы поехали по новому путепроводу между Юрловским проездом и Костромской улицей.

— 7 февраля добавили 10 новых остановок для 20 маршрутов и изменили три маршрута автобусов и электробусов. Транспорт стал ближе подъезжать к новым жилым комплексам и станциям рельсового каркаса.

— 21 февраля скорректировали 9 автобусных и электробусных маршрутов. Для 5 направлений добавлены новые остановки. Теперь транспорт подъезжает ближе к популярным точкам притяжения.

Благодаря изменениям и запуску новых маршрутов: повышается комфорт и качество обслуживания пассажиров, транспорт чаще выходит на более востребованные трассы, автобусы и электробусы подъезжают ближе к станциям рельсового каркаса и жилым комплексам.

Благодаря улучшению сети маршрутов наземного городского транспорта современная техника подвозит пассажиров к новым объектам, остановки переносятся ближе к пункту назначения, чтобы сократить время в пути и на пересадку на другие виды городского транспорта.

Работы в транспортной сфере в 2025 году

Какие улучшения работы наземного транспорта в столице были произведены в 2025 году:

— скорректировано 17 маршрутов к открытию новых станций Троицкой линии метро. Автобусы и электробусы стали ближе подъезжать к вестибюлям для удобной пересадки.

— улучшено транспортное обслуживание 16 жилых комплексов с изменением 13 маршрутов и запуском нового маршрута № 202.

— проанализирована доступность более 20 медицинских учреждений, и скорректированы 3 маршрута наземного транспорта для ее повышения.

— запустили 25 маршрутов в ближайшие города Подмосковья в рамках проекта «Москва — область». На линию вышли современные российские автобусы московского транспорта.

— установлено более 600 современных остановочных павильонов для комфортного ожидания транспорта.

Всего за 2025 год на автобусах и электробусах совершено свыше 1,1 млрд поездок. Это на 35 млн больше, чем в 2024 году.

В соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в Москве большое внимание уделяется модернизации социальной и коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличению количества удобных маршрутов городского транспорта и обновлению подвижного состава. Кроме того, в рамках нацпроекта столица приступила к развитию Центрального транспортного узла. Он станет единым контуром с предсказуемым пригородным железнодорожным транспортом для более чем 30 млн жителей 11 регионов России.

