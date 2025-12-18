Зимний асфальт не прощает ошибок: почему водителям важно держать дистанцию

«В зимний период большинство аварий происходит из-за того, что автомобиль не смог вовремя остановиться. Сцепные свойства автомобиля на сухом асфальте и на зимнем промерзшем, со льдом или снегом, — это совсем другая специфика вождения. Наличие хорошей зимней резины крайне важно, но даже при этом нужно снижать скорость и увеличивать дистанцию. Даже мокрый летний асфальт прощает больше ошибок, а зимний асфальт не прощает ошибок совсем», — сказал Егоров.

Он пояснил, что на зимней дороге автомобиль не так отзывчив на повороты руля и на торможение. Также нельзя забывать про скольжение и заносы. Автоэксперт рекомендует тщательно готовить своего «железного коня» к холодному времени года.

Кроме того, важно и самому водителю перестроиться на зимний режим. Каким бы вы ни были аккуратным водителем6 дополнительная бдительность и осторожность сыграют вам на пользу и помогут избежать беды.

