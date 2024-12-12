Жителям региона посоветовали не ездить в Москву на машинах с 16 по 25 декабря

Аналитики ЦОДД предупреждают, что в столице с 16 по 25 декабря количество машин на улицах увеличится на 30-50 тыс. по сравнению с началом декабря, оно составит более 2,91 млн, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

Во второй половине декабря движение транспорта в мегаполисе будет сильно затруднено около крупных ТЦ, вокзалов и аэропортов, в центре. Кроме того, на загруженность дорог могут повлиять снегопады.

В эти дни рекомендуется использовать городской общественный транспорт для поездок или отправляться за подарками до 16 декабря или после 25 декабря. Тогда дороги будут свободнее, можно быстрее доехать до ТЦ и вернуться домой.

«По прогнозам аналитиков ЦОДД, 1 января число автомобилей на дорогах столицы снизится до 1,22 млн. В новогодние каникулы показатель составит в среднем 2,08 млн авто — это на 29% меньше, чем в самую загруженную неделю декабря», — сказал заммэра Москвы, глава Дептранса Максим Ликсутов.

Он уточнил, что самыми востребованными у москвичей, в том числе водителей, будут центр столицы, парки и места новогодних представлений.

Вице-мэр подчеркнул, что ситуационный центр ЦОДД и Дорожный патруль города будут работать в мегаполисе и в новогоднюю ночь.