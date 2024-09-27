Жителям Подмосковья рассказали, куда поехать за красивыми осенними фотографиями

В честь Дня туризма Минтранс Подмосковья собрал список маршрутов, следующих до региональных парков, куда можно отправиться в предстоящие выходные. В список вошли 46 автобусных маршрутов, курсирующих в Коломне, Балашихе, Домодедове и Сергиевом Посаде.

Первая локация — парк Елочки в Домодедове. Он расположен в сосновом лесу. Это одно из популярных мест для прогулок у жителей города. Здесь много мест, где можно сделать красивые фотографии. Доехать до остановки «Парк Ёлочки», расположенной вблизи парка, можно на 15 автобусных маршрутах.

Доехать до парка можно и на пригородных электропоездах Павелецкого направления, следуя до станции Домодедово, от которой до парка курсируют шесть маршрутов: № 12 «Новое Домодедово — Станция Домодедово», № 18 «Станция Домодедово — Улица Авенариуса — Станция Домодедово», № 31 «Бор — Станция Домодедово», № 32 «Станция Домодедово — Поворот на санаторий Подмосковье — Станция Домодедово», № 55 «Красный Путь — Станция Домодедово» и № 58 «Станция Барыбино — Станция Домодедово».

Следующее место, куда можно поехать за красивыми осенними фотографиями — это Усадьба Абрамцево в Сергиевом Посаде. На территории усадьбы расположены живописные места вблизи реки Вори. А в собрании музея-заповедника хранится более 25 тыс. экспонатов живописи и скульптуры. Доехать можно на двух маршрутах: № 55 «Абрамцево — ТЦ Капитолий» и № 76 «Абрамцево — ТЦ Капитолий». Вблизи усадьбы расположен остановочный пункт «Абрамцево». Также до заповедника можно доехать на поездах Ярославского направления, следуя до станции «Абрамцево».

Еще одним местом, где есть прекрасный фон для съемки — парк Пехорка в Балашихе. Доехать до него можно на 21 маршруте, выйдя на остановках «Площадь Славы», «Автошкола», «ул. Крупской» и «АТС». Многие маршруты следуют от столичных станций метро.

Замыкает список парк Мира в Коломне, который расположен в самом сердце города. Здесь можно полюбоваться на большой фонтан, на фоне которого получится прекрасная фотосессия. До парка следуют восемь маршрутов, в схемы движения которых входит остановочный пункт «Парк». Добраться до него можно и на поездах Рязанского направления, следуя до станции «Голутвин».

Ознакомиться со списком маршрутом можно на сайте Минтранса Подмосковья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации „выделенок“ и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.