Жителям Подмосковья рассказали, как подготовить автомобиль к летнему сезону

В Московской области устанавливается хорошая погода, возможны кратковременные дожди. По прогнозам синоптиков, среднесуточная температура на этой неделе позволяет начать подготовку автомобиля к летнему сезону, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Можно уже переобуть автомобиль и поменять зимние шины на летние. А еще рекомендуем помыть от грязи транспортные средства, радиаторы, а также залить антифриз, чтобы внезапно не «поломаться» на оживленной трассе и уберечь себя от ДТП», — добавили в ведомстве.

Мотоциклистам также уже можно начать подготовку к сезону: проверить свои транспортные средства и освежить навыки вождения перед тем, как выехать на дорогу.

Также в ведомстве напомнили о соблюдении правил дорожного движения: не спешить, соблюдать скоростной режим, быть сконцентрированными на дороге, предсказуемыми в маневрах и обязательно оценивать ситуацию и смотреть в зеркала.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.