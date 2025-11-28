Жителям Подмосковья предложили создать логотип к 100-летию «Мострансавто»

Открытый конкурс на разработку юбилейного логотипа «Мострансавто» продолжается — у каждого есть шанс предложить свой вариант визуального символа, который будет олицетворять вековой путь крупнейшего пассажирского перевозчика Подмосковья. В 2026 году компания празднует 100 лет со дня основания, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

За век работы «Мострансавто» превратилось из небольшой Автоколонны в масштабную транспортную систему: сегодня компания ежедневно перевозит более 1,5 млн пассажиров, связывая самые отдаленные уголки области.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие: профессиональные дизайнеры, студенты творческих специальностей и просто люди с креативным взглядом. Задача — создать яркий и запоминающийся визуальный символ, который отразит историю развития компании за эти годы. Более 40 претендентов на победу прислали свои работы на почту. Победитель получит не только подарки, но и оставит след в истории одного из крупнейших перевозчиков страны.

Принять участие просто: до 15 декабря 2025 года необходимо направить свой вариант логотипа и контактные данные (ФИО, город, телефон) на адрес: pressamta@mtamo.ru. От одного автора принимается одна работа.

«Мострансавто» является подведомственной организацией министерства транспорта и дорожной инфраструктуры МО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.