Жители Подмосковья совершили более 3 млн поездок в аэропорты

Пассажиры с января 2026 года более 3 млн раз воспользовались автобусами Мострансавто для поездок в аэропорты и обратно. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подмосковье действуют 16 маршрутов, связывающих города региона с аэропортами Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Самым востребованным стал маршрут № 21 «Лобня (м/р Южный) — Шереметьево», где зафиксировано более 800 тыс. поездок с начала года.

Второе место занял маршрут № 30 «ст. Домодедово — Аэропорт Домодедово» — свыше 500 тыс. поездок. В числе популярных также маршрут № 308 «Аэропорт Домодедово — Москва (м. Домодедовская)», которым воспользовались около 230 тыс. раз.

Чаще всего пассажиры оплачивают проезд банковскими картами — с января зарегистрировано 1,3 млн таких операций. Социальными картами оплачено более 1 млн поездок, картами «Стрелка» и «Тройка» по тарифу «Кошелек» — свыше 606 тыс.

Ручную кладь с суммой измерений до 120 см можно перевозить бесплатно. Багаж до 180 см оплачивается отдельно: 73 рубля в городском сообщении, 73 рубля — до 25 км включительно, 146 рублей — от 25 до 50 км, 219 рублей — свыше 50 км в пригороде. Размещать вещи на пассажирских местах, в проходах и у входа в автобус запрещено.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.