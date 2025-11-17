Жители Набережных Челнов жалуются на транспортный коллапс из-за ремонта
Власти ответили жителям Набережных Челнов на жалобы о дорожном хаосе, предложив «решать проблемы по мере поступления», сообщает Челны Live.
В конце минувшей недели пресс-служба мэрии Набережных Челнов сообщила о визите руководителя горисполкома в обновленную инфекционную больницу и театр кукол. В комментариях жительница соседнего с театром дома выразила недовольство тем, что из-за ремонтных работ затруднен проезд к ее дому, отсутствуют места для парковки, а зимой ситуация с движением транспорта может стать критической.
Горожанка поделилась, что направила жалобу в городскую администрацию, где ей предложили «решать проблемы по мере поступления». В ответе также указали, что культура вождения — это ответственность самих водителей, а парковка в неположенных местах столь же неприемлема, как и превышение скорости. Женщине сообщили, что огороженный участок принадлежит театру, а ее обращение передано руководству администрации Центрального района.
По словам жительницы, это был ответ администрации, и горожане обращаются туда уже во второй раз, причем первый ответ был аналогичным.
Женщина сравнила дорогу у дома с трассой, отметив близость Пушкинского лицея. По ее словам, иногда автомобили движутся с высокой скоростью, что создает угрозу безопасности для детей и других жителей.
