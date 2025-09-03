Жителей Подмосковья призывают быть внимательными на дорогах во время гона лосей

В конце августа у лосей начался брачный период, который продлится до начала октября — в это время животные могут чаще выходить на дороги. Автомобилистов Подмосковья призывают быть предельно внимательными и осторожными и соблюдать скоростной режим не только в местах, обозначенных знаками «Дикие животные», а также на дорогах недалеко от лесов. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

По статистике, дикие животные активны в вечернее и ночное время. Поэтому в темное время суток, если путь проходит через лес вне населенных пунктов и при отсутствии встречного транспорта, необходимо ехать осторожно, не превышая скорость, и использовать дальний свет.

Если животное появилось у дороги, необходимо снизить скорость или плавно остановиться — минимизировать риск на случай, если лось решит перебежать проезжую часть. Лучше включить аварийку для предупреждения других водителей и подождать, дав возможность животному спокойно уйти. Не нужно использовать звуковой сигнал, так как это может испугать животное.

Если вы попали в ДТП с животными, то нужно остановиться, включить «аварийку» и выставить знак аварийной остановки, сообщить о происшествии по номеру 112 и дождаться приезда сотрудников. Если животное ранено или погибло не стоит подходить к нему — оповестите об этом также по номеру 112.

