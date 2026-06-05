Железнодорожные поездки для маломобильных жителей Подмосковья станут еще доступнее

В рамках Петербургского международного экономического форума подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве между Всероссийским обществом инвалидов (ВОИ), ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК).

Документ подписали председатель ВОИ Михаил Терентьев, генеральный директор — председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и генеральный директор АО «ФПК» Дмитрий Пегов. Соглашение направлено на системное обеспечение доступности железнодорожного транспорта и инфраструктуры для пассажиров с инвалидностью во всех регионах страны, в том числе в Подмосковье, и закрепляет партнерство вплоть до 2032 года.

Стороны договорились о внедрении современных технологий с учетом принципов доступности. Особое внимание уделено адаптации действующей инфраструктуры и подвижного состава, внедрению новых доступных вагонов, развитию информационных и навигационных систем, а также подготовке персонала к обслуживанию маломобильных пассажиров.Планируется развитие Центров содействия мобильности ОАО «РЖД», разработка паспортов доступности объектов и вагонов, методических рекомендаций и проведение совместных мероприятий. Отдельный блок — профессиональное обучение, переподготовка и трудоустройство людей с инвалидностью в системе РЖД и ФПК.

«Сотрудничество с „Российскими железными дорогами“ и „Федеральной пассажирской компанией“ началось задолго до сегодняшнего подписания — еще в 2012 году мы выстроили конструктивный диалог, который за эти годы доказал свою эффективность. Новое соглашение — продолжение большой совместной работы. Сегодня важно не просто говорить о доступности, а внедрять конкретные решения: от адаптации вагонов и вокзалов до реального трудоустройства людей с инвалидностью. Принципы создания безбарьерной среды — доступность, безопасность, и удобство для пассажиров-инвалидов — становятся практическими ориентирами для модернизации железнодорожной инфраструктуры. Мы намерены и дальше активно участвовать в рабочих группах, проводить консультации и мониторинг, чтобы каждый пассажир с инвалидностью чувствовал себя уверенно в железнодорожных поездках по нашей стране», — отметил Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов.

ВОИ сотрудничает с РЖД и ФПК более 20 лет. В 2012 году было подписано соглашение о доступности вокзалов и качестве обслуживания. В 2024 году в первую поездку отправился поезд со специализированным четырехкупейным вагоном для инвалидов. В 2025 году принят в эксплуатацию штабной вагон с двумя специализированными купе вместо одного.

В свою очередь, Правительство РФ упростило оформление билетов на спецместа: при покупке через кассу достаточно предъявить паспорт и назвать номер СНИЛС. Пассажирам с инвалидностью предоставляются скидки 40–50% на поезда дальнего следования, включая «Сапсан».

В сети Центра содействия мобильности РЖД состоит более 10 тысяч объектов. За 2025 год услугами сопровождения воспользовались свыше 520 тысяч человек.

В Подмосковье одним из примеров создания безбарьерной среды стала платформа Ольгино в Балашихе. Она оснащена семью эскалаторами, тремя лифтами, тактильными указателями, кассовым блоком с пониженным прилавком для колясочников, индукционной петлей для слабослышащих, специализированным санузлом и турникетами с расширенным проходом.

Станция входит в состав МЦД-4 — самого протяженного маршрута столичного региона с пассажиропотоком платформы свыше 18 тысяч человек в сутки.Новое соглашение вступает в силу с момента подписания и определяет стратегию доступности на ближайшие семь лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.