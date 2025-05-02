Железнодорожники продолжают устранять последствия непогоды в Подмосковье
Возобновлено движение поездов на участке Талдом — Савёлово Савеловского направления Московской железной дороги, сообщили в пресс-службе ведомства.
Поезда Рижского и Ярославского направлений следуют практически по расписанию с минимальными задержками от 6 до 15 минут. Однако на участке Волоколамск — Чисмена — Румянцево — Новоиерусалимская Рижского направления поезда вынуждены снижать скорость в обе стороны.
На Савеловском направлении между Москвой и Лобней поезда ходят с обычной скоростью, но с увеличенными интервалами. При этом движение по линиям МЦД и МЦК продолжается в штатном режиме без изменений.
Специалисты Московской железной дороги продолжают активно работать над ликвидацией последствий снегопада и принимают все необходимые меры для полного восстановления нормального графика движения поездов. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о расписании перед поездкой.