Железнодорожники продолжают устранять последствия непогоды в Подмосковье

Поезда Рижского и Ярославского направлений следуют практически по расписанию с минимальными задержками от 6 до 15 минут. Однако на участке Волоколамск — Чисмена — Румянцево — Новоиерусалимская Рижского направления поезда вынуждены снижать скорость в обе стороны.

На Савеловском направлении между Москвой и Лобней поезда ходят с обычной скоростью, но с увеличенными интервалами. При этом движение по линиям МЦД и МЦК продолжается в штатном режиме без изменений.

Специалисты Московской железной дороги продолжают активно работать над ликвидацией последствий снегопада и принимают все необходимые меры для полного восстановления нормального графика движения поездов. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о расписании перед поездкой.